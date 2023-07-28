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Корсун Стефан Данилович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Корсун Даниил Гаврилович

Мать: Корсун Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Корсун Захарий Стефанович

Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минько Анна Степановна

Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна

Бракосочетание
С 1842 по 1871

Жена: Корсун Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мешкова Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна

Бракосочетание
09.02.1872

Жена: Корсун / 3-Й Бр./ Ксения Тимофеевна

ГАДО,Ф - 256-1-1, м/к-1872г.-лист-175,зап-10
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Ксения Степановна

Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Евдокия Стеавновна

Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Елена Степановна

Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно