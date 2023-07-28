Корсун Стефан Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Корсун Захарий Стефанович
Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Минько Анна Степановна
Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна
Бракосочетание
С 1842 по 1871
Жена: Корсун Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мешкова Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна
Бракосочетание
09.02.1872
ГАДО,Ф - 256-1-1, м/к-1872г.-лист-175,зап-10
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Ксения Степановна
Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Евдокия Стеавновна
Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Елена Степановна
Мать ребёнка: Корсун Агафия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно