Корсун Агафия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиОколо 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Корсун Захарий Стефанович
Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Минько Анна Степановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович
Бракосочетание
С 1842 по 1871
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мешкова Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Ксения Степановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Евдокия Стеавновна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсун Елена Степановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович
Смерть
Около 1871
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Похороны
Неизвестно