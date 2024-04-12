Корсун Агафия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Агафия Дмитриевна

Корсун Агафия Дмитриевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1871

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Корсун Захарий Стефанович

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минько Анна Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Бракосочетание
С 1842 по 1871

Муж: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мешкова Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Ксения Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Евдокия Стеавновна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсун Елена Степановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Данилович

Смерть
Около 1871
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close