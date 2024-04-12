Корсун Захарий Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Корсун Стефан Данилович
Мать: Корсун Агафия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корсун Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.03.1875
Дочь: Качалка Любовь Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Бракосочетание
До 1875
Жена: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Харитина Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Евфросиния Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.05.1883
Дочь: Февронья Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
ГАДО,Ф - 265-1-6,м/к-1883г.,лист-136,зап.-30.
Рождение ребёнка
22.07.1887
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
ГАДО,Ф - 265-1-7,м/к-1887г.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Корсун Евстафий Захарович
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Корсун Неонила Захаровна
Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна
Смерть
Неизвестно