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Корсун Захарий Стефанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Корсун Стефан Данилович

Мать: Корсун Агафия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Корсун Никифор Захарович

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсун Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
25.03.1875

Дочь: Качалка Любовь Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Бракосочетание
До 1875

Жена: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Харитина Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Евфросиния Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
09.05.1883

Дочь: Февронья Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

ГАДО,Ф - 265-1-6,м/к-1883г.,лист-136,зап.-30.
Рождение ребёнка
22.07.1887

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

ГАДО,Ф - 265-1-7,м/к-1887г.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Корсун Евстафий Захарович

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Корсун Павел Захарович

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Корсун Неонила Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Акилина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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