Корсун Никифор Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Корсун Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Бракосочетание
До 1875
Жена: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1876
Дочь: Феоктиста Никифоровна
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1876
Дочь: Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1878
Сын: Корсун Феофан Никифорович
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1881
Дочь: Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1885
Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна
Смерть
Неизвестно