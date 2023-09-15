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Корсун Никифор Захарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Корсун Захарий Стефанович

Мать: Корсун Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Корсун Федор Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Корсун Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Бракосочетание
До 1875

Жена: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1876

Дочь: Феоктиста Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1876

Дочь: Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1878

Сын: Корсун Феофан Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Корсун Карп Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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