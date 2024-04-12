Корсун Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Корсун Никифор Захарович
Мать: Корсун Мария Петровна
Бракосочетание
После 1911
Рождение ребёнка
14.03.1913
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна
Троицкая церковь,м/к 1913г.лист № 120,зап.№ 16. ГАДО,Ф - 265-1-9.
Рождение ребёнка
05.05.1914
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна
Троицкая церковь,м/к 1914г.лист № 29,зап.№ 52, Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна
Троицкая церковь,м/к 1916г.лист № 110,зап.№ 24, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Военная служба
12.06.1917
Рождение ребёнка
25.05.1918
Сын: Корсун Митрофан Федорович
Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна
ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно