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Корсунова Агрипина Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1911

Муж: Корсун Федор Никифорович

Рождение ребёнка
14.03.1913

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович

Троицкая церковь,м/к 1913г.лист № 120,зап.№ 16. ГАДО,Ф - 265-1-9.
Рождение ребёнка
05.05.1914

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович

Троицкая церковь,м/к 1914г.лист № 29,зап.№ 52, Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
15.07.1916

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович

Троицкая церковь,м/к 1916г.лист № 110,зап.№ 24, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Корсун Митрофан Федорович

Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович

ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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