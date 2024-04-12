Корсунова Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
После 1911
Рождение ребёнка
14.03.1913
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович
Троицкая церковь,м/к 1913г.лист № 120,зап.№ 16. ГАДО,Ф - 265-1-9.
Рождение ребёнка
05.05.1914
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович
Троицкая церковь,м/к 1914г.лист № 29,зап.№ 52, Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
15.07.1916
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович
Троицкая церковь,м/к 1916г.лист № 110,зап.№ 24, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Рождение ребёнка
25.05.1918
Сын: Корсун Митрофан Федорович
Отец ребёнка: Корсун Федор Никифорович
ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно