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Корсун Митрофан Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.05.1916
ГАДО Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№ 25. | Godparents:Жители сл.Кривая лука: Панкрат Прохорович Исиков и вдова Феодосия Иосифовна Прийменко
Рождение
25.05.1918

Отец: Корсун Федор Никифорович

Мать: Корсунова Агрипина Ивановна

ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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