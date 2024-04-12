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Корсун Мария Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

28.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Корсун Федор Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Корсун Филипп Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Бракосочетание
До 1875

Муж: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
Около ?.07.1876

Дочь: Феоктиста Никифоровна

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
20.11.1876

Дочь: Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
18.09.1878

Сын: Корсун Феофан Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Корсун Карп Никифорович

Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович

Смерть
28.11.1912
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
30.11.1912
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