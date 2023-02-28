Тарушкина (Малиновская) Фёкла Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарушкина (Малиновская) Фёкла Тимофеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.08.1833

Дата смерти

07.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1833

Отец: Малиновский Тимофей Григорьев

Мать: Малиновская Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тарушкин Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1859

Дочь: Усова Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1861

Сын: Тарушкин Роман Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1864

Сын: Тарушкин Семён Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мартынова Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1872

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1874

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1875

Сын: Тарушкин Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.07.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Большеушенкова Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мордвинова Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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