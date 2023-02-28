Тарушкина (Малиновская) Фёкла Тимофеева
Место рождения
Дата рождения18.08.1833
Дата смерти07.07.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1833
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Бракосочетание
09.11.1858
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1859
Дочь: Усова Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
01.10.1861
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
02.02.1864
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мартынова Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
07.01.1872
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
11.01.1874
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
17.02.1875
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Смерть
07.07.1879
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Большеушенкова Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мордвинова Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Стефанов