Тарушкин Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рождения17.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875
Бракосочетание
04.06.1897
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1898
Дочь: (Тарушкина) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: (Тарушкина) Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Тарушкина) Клавдия Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
07.12.1902
Дочь: (Тарушкина) София Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
29.04.1905
Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева
Смерть
Неизвестно