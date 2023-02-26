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Тарушкин Фёдор Яковлев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875

Отец: Тарушкин Яков Стефанов

Мать: Тарушкина (Малиновская) Фёкла Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.06.1897

Жена: Тарушкина Варвара Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: (Тарушкина) Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: (Тарушкина) Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Тарушкина) Клавдия Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
07.12.1902

Дочь: (Тарушкина) София Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1905

Сын: Тарушкин Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Тарушкина Варвара Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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