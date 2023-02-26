Тарушкина Варвара Григорьева
Место рожденияг.Духовщина Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
04.06.1897
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1898
Дочь: (Тарушкина) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: (Тарушкина) Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Тарушкина) Клавдия Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
07.12.1902
Дочь: (Тарушкина) София Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
29.04.1905
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно