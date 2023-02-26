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Тарушкина Варвара Григорьева

Место рождения

г.Духовщина Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
04.06.1897

Муж: Тарушкин Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: (Тарушкина) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: (Тарушкина) Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Тарушкина) Клавдия Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев

Рождение ребёнка
07.12.1902

Дочь: (Тарушкина) София Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1905

Сын: Тарушкин Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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