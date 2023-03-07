Мартынова (Тарушкина) Анастасия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Тарушкина) Анастасия Яковлева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

01.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Тарушкин Яков Стефанов

Мать: Тарушкина Фёкла Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мартынов Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров

Бракосочетание
04.11.1896

Муж: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Надежда Филиппова

Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.05.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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