Мартынова (Тарушкина) Анастасия Яковлева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти01.05.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Тарушкин Яков Стефанов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров
Бракосочетание
04.11.1896
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Надежда Филиппова
Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров
Смерть
01.05.1899
Причина смерти: от натуральной