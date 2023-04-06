Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1861

Отец: Мартынов Никифор Васильев

Мать: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1887

Жена: Мартынова Евгения Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1887
запасной рядовой
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Мартынов Филипп Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Мартынов Константин Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1892

Сын: Мартынов Василий Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Мартынов Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1895

Сын: Мартынов Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мартынов Андрей Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Анастасия Яковлева

Бракосочетание
04.11.1896

Жена: Мартынова Анастасия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Надежда Филиппова

Мать ребёнка: Мартынова Анастасия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.05.1901

Жена: Мартынова Агрипина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901

Дочь: Наталия Филиппова

Мать ребёнка: Мартынова Агрипина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1909

Сын: Мартынов Николай Филиппов

Мать ребёнка: Мартынова Агрипина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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