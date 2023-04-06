Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров
Место рождения
Дата рождения08.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1861
Бракосочетание
30.10.1887
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1887
запасной рядовой
Рождение ребёнка
14.11.1888
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова
Рождение ребёнка
21.05.1890
Сын: Мартынов Константин Филиппов
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова
Рождение ребёнка
25.02.1892
Сын: Мартынов Василий Филиппов
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова
Рождение ребёнка
01.10.1893
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова
Рождение ребёнка
14.10.1895
Мать ребёнка: Мартынова Евгения Парфенова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мартынова Анастасия Яковлева
Бракосочетание
04.11.1896
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Надежда Филиппова
Мать ребёнка: Мартынова Анастасия Яковлева
Бракосочетание
14.05.1901
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: Наталия Филиппова
Мать ребёнка: Мартынова Агрипина Герасимова
Рождение ребёнка
26.07.1909
Сын: Мартынов Николай Филиппов
Мать ребёнка: Мартынова Агрипина Герасимова
Смерть
Неизвестно