Мартынова (Гладышева) Агрипина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Гладышева) Агрипина Герасимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Гладышев Герасим Иванов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.05.1901

Муж: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901

Дочь: Наталия Филиппова

Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1909

Сын: Мартынов Николай Филиппов

Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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