Мартынова (Гладышева) Агрипина Герасимова
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: Гладышев Герасим Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
14.05.1901
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901
Дочь: Наталия Филиппова
Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров
Рождение ребёнка
26.07.1909
Сын: Мартынов Николай Филиппов
Отец ребёнка: Мартынов (марданов) Филипп Никифоров
Смерть
Неизвестно