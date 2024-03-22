Гладышев Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти15.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Гладышев Иван Алексеев
Мать: Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гладышев Поликарп Герасимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Гладышев Андрей Герасимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Мартынова Агрипина Герасимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: ?
Смерть
15.05.1913