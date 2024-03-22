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Гладышев Герасим Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

15.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гладышев Иван Алексеев

Мать: Пелагея Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гладышев Поликарп Герасимов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Гладышев Андрей Герасимов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Мартынова Агрипина Герасимова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: ?

Смерть
15.05.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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