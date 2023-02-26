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Пелагея Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гладышев Иван Иванов

Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гладышев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1830

Сын: Гладышев Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гладышев Герасим Иванов

Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Гладышев Василий Иванов

Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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