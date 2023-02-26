Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гладышев Иван Иванов
Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
03.06.1830
Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев
Рождение ребёнка
До 1868
Отец ребёнка: Гладышев Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно