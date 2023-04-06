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Гладышев Поликарп Герасимов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гладышев Герасим Иванов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.01.1888

Жена: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Поликарпова

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
22.12.1896

Дочь: Анастасия Поликарпова

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Гладышев Григорий Поликарпов

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1902

Дочь: Анна Поликарпова

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Александра Поликарпова

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1906

Сын: Гладышев Евгений Поликарпов

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1909

Дочь: Ефросиния Поликарпова

Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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