Гладышев Поликарп Герасимов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Гладышев Герасим Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
08.01.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Поликарпова
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
22.12.1896
Дочь: Анастасия Поликарпова
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Гладышев Григорий Поликарпов
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
03.09.1902
Дочь: Анна Поликарпова
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Александра Поликарпова
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
10.12.1906
Сын: Гладышев Евгений Поликарпов
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
23.09.1909
Дочь: Ефросиния Поликарпова
Мать ребёнка: Гладышева Параскева Ефимова
Смерть
Неизвестно