Гладышева (Фомина) Параскева Ефимова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Поликарпова
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
22.12.1896
Дочь: Анастасия Поликарпова
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Гладышев Григорий Поликарпов
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
03.09.1902
Дочь: Анна Поликарпова
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Александра Поликарпова
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
10.12.1906
Сын: Гладышев Евгений Поликарпов
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Рождение ребёнка
23.09.1909
Дочь: Ефросиния Поликарпова
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов
Смерть
Неизвестно