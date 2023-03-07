Гладышева (Фомина) Параскева Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Фомина) Параскева Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.01.1888

Муж: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Поликарпова

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Рождение ребёнка
22.12.1896

Дочь: Анастасия Поликарпова

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Гладышев Григорий Поликарпов

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1902

Дочь: Анна Поликарпова

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Александра Поликарпова

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1906

Сын: Гладышев Евгений Поликарпов

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1909

Дочь: Ефросиния Поликарпова

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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