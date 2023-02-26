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(Гладышева) Анна Герасимова
(Гладышева) Анна Герасимова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1884
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гладышев Герасим Иванов
1834 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец:
Гладышев Герасим Иванов
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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