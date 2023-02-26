Мартынов Никифор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти19.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Мартынов ?
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1861
Сын: Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров
Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова
Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Рождение ребёнка
26.04.1875
Сын: Мартынов Василий Никифоров
Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Рождение ребёнка
23.10.1877
Дочь: (Мартынова) Параскева Никифорова
Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Рождение ребёнка
10.03.1880
Сын: Мартынов Ефимий Никифоров
Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Рождение ребёнка
10.03.1880
Сын: Мартынов Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Смерть
19.12.1908
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно