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Мартынов Никифор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

19.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мартынов ?

Мать: ?

Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1861

Сын: Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова

Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1875

Сын: Мартынов Василий Никифоров

Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1877

Дочь: (Мартынова) Параскева Никифорова

Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1880

Сын: Мартынов Ефимий Никифоров

Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1880

Сын: Мартынов Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.12.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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