Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарушкина (Мартынова) Александра Никифорова

Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Мартынов Никифор Васильев

Мать: Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1894

Муж: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Аплинова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Тарушкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1900

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1902

Сын: Тарушкин Ефрем Григорьев

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Зинаида Григорьева

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Тарушкин Александр Григорьев

Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close