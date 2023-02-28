Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
12.10.1894
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1895
Дочь: Аплинова Мария Григорьева
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Тарушкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
07.11.1900
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
22.01.1902
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Зинаида Григорьева
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Тарушкин Александр Григорьев
Отец ребёнка: Тарушкин Григорий Фёдоров
Смерть
Неизвестно