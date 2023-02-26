Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева

Место рождения

с.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1861

Сын: Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова

Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1875

Сын: Мартынов Василий Никифоров

Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1877

Дочь: (Мартынова) Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1880

Сын: Мартынов Ефимий Никифоров

Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1880

Сын: Мартынов Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.11.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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