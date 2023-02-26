Мартынова Ульяния (Фиона) Васильева
Место рожденияс.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти14.11.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1861
Сын: Мартынов (Марданов) Филипп Никифоров
Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тарушкина (Мартынова) Александра Никифорова
Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
26.04.1875
Сын: Мартынов Василий Никифоров
Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
23.10.1877
Дочь: (Мартынова) Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
10.03.1880
Сын: Мартынов Ефимий Никифоров
Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
10.03.1880
Сын: Мартынов Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Мартынов Никифор Васильев
Смерть
14.11.1900