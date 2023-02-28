Малиновская Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти09.12.1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Павел Иванов
Мать: не указана
Дочь: Тарушкина Фёкла Тимофеева
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Сын: Малиновский Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Дочь: Агрипина ст
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Сын: Малиновский Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Сын: Малиновский Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Сын: Малиновский Ануфрий Тимофеев
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев
Сын: Малиновский Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев