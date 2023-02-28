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Малиновская Евдокия Павлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

09.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Павел Иванов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1832

Муж: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1833

Дочь: Тарушкина Фёкла Тимофеева

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.11.1835

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
23.10.1836

Сын: Малиновский Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1839

Дочь: Агрипина ст

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1842

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1844

Сын: Малиновский Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1847

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1848

Сын: Малиновский Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
10.06.1853

Сын: Малиновский Ануфрий Тимофеев

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1855

Сын: Малиновский Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Малиновский Тимофей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.12.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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