Малиновский Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения31.12.1844
Дата смерти25.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1844
Бракосочетание
23.09.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1874
Сын: Малиновский Иван Васильев
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
12.02.1876
Сын: Малиновский Алексей Васильев
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Малиновский Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
30.08.1879
Сын: Малиновский Александр Васильев
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
03.07.1887
Сын: Малиновский Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Рождение ребёнка
31.10.1893
Сын: Малиновский Дамиан Васильев
Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)
Смерть
25.08.1913