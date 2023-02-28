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Малиновский Василий Тимофеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.12.1844

Дата смерти

25.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1844

Отец: Малиновский Тимофей Григорьев

Мать: Малиновская Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.09.1873

Жена: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1874

Сын: Малиновский Иван Васильев

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1876

Сын: Малиновский Алексей Васильев

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Малиновский Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1879

Сын: Малиновский Александр Васильев

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1887

Сын: Малиновский Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1893

Сын: Малиновский Дамиан Васильев

Мать ребёнка: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.08.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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