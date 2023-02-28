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Малиновский Афанасий Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1887

Отец: Малиновский Василий Тимофеев

Мать: Малиновская Ольга (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1908

Жена: Малиновская Ефросиния Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Малиновский Константин Афанасиев

Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1913

Сын: Малиновский Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1916

Сын: Малиновский Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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