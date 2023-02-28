Малиновский Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рождения03.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1887
Бракосочетание
25.05.1908
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1908
Сын: Малиновский Константин Афанасиев
Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
28.10.1913
Сын: Малиновский Михаил Афанасьев
Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева
Рождение ребёнка
18.06.1916
Сын: Малиновский Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Андреева
Смерть
Неизвестно