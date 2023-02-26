Малиновская Ольга (Гаврилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновская Ольга (Гаврилова)

Малиновская Ольга (Гаврилова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1873

Муж: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1874

Сын: Малиновский Иван Васильев

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1876

Сын: Малиновский Алексей Васильев

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Малиновский Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1879

Сын: Малиновский Александр Васильев

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1887

Сын: Малиновский Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1890

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1893

Сын: Малиновский Дамиан Васильев

Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close