Малиновская Ольга (Гаврилова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1874
Сын: Малиновский Иван Васильев
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
12.02.1876
Сын: Малиновский Алексей Васильев
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Малиновский Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
30.08.1879
Сын: Малиновский Александр Васильев
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
03.07.1887
Сын: Малиновский Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
02.02.1890
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
31.10.1893
Сын: Малиновский Дамиан Васильев
Отец ребёнка: Малиновский Василий Тимофеев
Смерть
Неизвестно