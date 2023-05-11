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Малиновский Пётр Тимофеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.10.1848

Дата смерти

08.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848

Отец: Малиновский Тимофей Григорьев

Мать: Малиновская Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1875

Сын: Малиновский Василий Петров

Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1879

Сын: Малиновский Николай Петров

Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Ефросиния Михайлова

Смерть
08.04.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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