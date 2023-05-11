Малиновский Пётр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения29.10.1848
Дата смерти08.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848
Рождение ребёнка
28.12.1875
Сын: Малиновский Василий Петров
Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Михайлова
Рождение ребёнка
06.05.1879
Сын: Малиновский Николай Петров
Мать ребёнка: Малиновская Ефросиния Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1879