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Малиновский Андрей Тимофеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.10.1836

Дата смерти

19.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1836

Отец: Малиновский Тимофей Григорьев

Мать: Малиновская Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Малиновская Дария (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: Зайцева Мария Андреева

Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Малиновский Андрей Андреев

Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)

Рождение ребёнка
31.03.1881

Сын: Малиновский Ефимий Андреев

Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1887

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.04.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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