Малиновский Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения23.10.1836
Дата смерти19.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1836
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)
Бракосочетание
24.01.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: Зайцева Мария Андреева
Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малиновский Андрей Андреев
Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)
Рождение ребёнка
31.03.1881
Сын: Малиновский Ефимий Андреев
Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)
Рождение ребёнка
24.03.1887
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Малиновская Дария (Дометиева)
Смерть
19.04.1910