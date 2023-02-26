Малиновская (Коровкина) Дария (Дометиева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Коровкин Дометий
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: (Малиновская) Параскева Андреева
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев
Бракосочетание
24.01.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871
Дочь: (Малиновская) Анна ст
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: Зайцева (Малиновская) Мария Андреева
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малиновский Андрей Андреев
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
31.03.1881
Сын: Малиновский Ефимий Андреев
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
24.03.1887
Дочь: (Малиновская) Анна Андреева
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев
Смерть
Неизвестно