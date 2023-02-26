Малиновская (Коровкина) Дария (Дометиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Коровкина) Дария (Дометиева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Коровкин Дометий

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: (Малиновская) Параскева Андреева

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Малиновский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: (Малиновская) Анна ст

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: Зайцева (Малиновская) Мария Андреева

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Малиновский Андрей Андреев

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
31.03.1881

Сын: Малиновский Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1887

Дочь: (Малиновская) Анна Андреева

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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