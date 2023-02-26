(Тарушкина) Татьяна Яковлева
Место рождения
Дата рождения07.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Елистратов Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
18.06.1890
Дочь: (Елистратова) Ольга Семёнова
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1892
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
14.04.1895
Дочь: (Елистратова) Анастасия ст
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Елистратов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
06.08.1899
Сын: Елистратов Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1901
Сын: Елистратов Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: (Елистратова) Вера Семёнова
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Рождение ребёнка
29.10.1910
Дочь: (Елистратова) Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов
Смерть
Неизвестно