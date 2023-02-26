(Тарушкина) Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарушкина) Татьяна Яковлева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872

Отец: Тарушкин Яков Стефанов

Мать: Тарушкина (Малиновская) Фёкла Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Семён Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Елистратов Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Рождение ребёнка
18.06.1890

Дочь: (Елистратова) Ольга Семёнова

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Елистратов Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1895

Дочь: (Елистратова) Анастасия ст

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Елистратов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1899

Сын: Елистратов Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Елистратов Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: (Елистратова) Вера Семёнова

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: (Елистратова) Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Елистратов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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