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Елистратов Семён Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Елистратов Иван Косьмин

Мать: Елистратова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Елистратов Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
18.06.1890

Дочь: Ольга Семёнова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Сын: Елистратов Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1895

Дочь: Анастасия ст

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Елистратов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1899

Сын: Елистратов Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Елистратов Сергей Семёнов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Вера Семёнова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: Анастасия Семёнова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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