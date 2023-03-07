Елистратов Семён Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Рождение ребёнка
1889
Сын: Елистратов Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
18.06.1890
Дочь: Ольга Семёнова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
28.06.1892
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
14.04.1895
Дочь: Анастасия ст
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Елистратов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
06.08.1899
Сын: Елистратов Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
24.09.1901
Сын: Елистратов Сергей Семёнов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Вера Семёнова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
29.10.1910
Дочь: Анастасия Семёнова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно