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Елистратова Мария Григорьева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

08.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Елистратов Емельян Иванов

Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бабкина Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.05.1856

Муж: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1857

Сын: Елистратов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1859

Сын: Елистратов Михей Иванов

Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Елистратов Семён Иванов

Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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