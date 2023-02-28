Елистратова Мария Григорьева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти08.05.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Елистратов Емельян Иванов
Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бабкина Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин
Бракосочетание
27.05.1856
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1857
Сын: Елистратов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин
Рождение ребёнка
07.08.1859
Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин
Рождение ребёнка
До 1871
Отец ребёнка: Елистратов Иван Косьмин
Смерть
08.05.1900