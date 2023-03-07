Бабкина (Елистратова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Елистратова) Анастасия Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Елистратов Иван Косьмин

Мать: Елистратова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1866

Дочь: Александра Лаврентиева

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1875

Дочь: Наталия Лаврентиева

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1877

Дочь: Ефросиния Лаврентиева

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1880

Сын: Бабкин Иван ст

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Романова Ирина Лаврентиева

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1893

Сын: Бабкин Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1895

Сын: Бабкин Николай Лаврентиев

Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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