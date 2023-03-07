Бабкина (Елистратова) Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
29.04.1866
Дочь: Александра Лаврентиева
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Бракосочетание
27.01.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1875
Дочь: Наталия Лаврентиева
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
21.09.1877
Дочь: Ефросиния Лаврентиева
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
23.02.1880
Сын: Бабкин Иван ст
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Романова Ирина Лаврентиева
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Самородкина Наталия (Корнилиева)
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
07.01.1893
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
26.11.1895
Сын: Бабкин Николай Лаврентиев
Отец ребёнка: Бабкин Лаврентий Алексеев
Смерть
Неизвестно