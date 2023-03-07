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Романова (Бабкина) Ирина Лаврентиева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бабкин Лаврентий Алексеев

Мать: Бабкина Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.06.1911

Муж: Романов Александр Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1912

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Романов Александр Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Романов Георгий Александров

Отец ребёнка: Романов Александр Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Нина Александрова

Отец ребёнка: Романов Александр Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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