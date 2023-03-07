Романова (Бабкина) Ирина Лаврентиева
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
03.06.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1912
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Романов Александр Дорофеев
Рождение ребёнка
26.05.1914
Сын: Романов Георгий Александров
Отец ребёнка: Романов Александр Дорофеев
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Нина Александрова
Отец ребёнка: Романов Александр Дорофеев
Смерть
Неизвестно