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Романов Александр Дорофеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Романов Дорофей

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.06.1911

Жена: Романова Ирина Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1912

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Романова Ирина Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Романов Георгий Александров

Мать ребёнка: Романова Ирина Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Нина Александрова

Мать ребёнка: Романова Ирина Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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