Романов Александр Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Романов Дорофей
Мать: ?
Бракосочетание
03.06.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1912
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Романова Ирина Лаврентиева
Рождение ребёнка
26.05.1914
Сын: Романов Георгий Александров
Мать ребёнка: Романова Ирина Лаврентиева
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Нина Александрова
Мать ребёнка: Романова Ирина Лаврентиева
Смерть
Неизвестно