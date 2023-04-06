Тарушкин Семён Яковлев
Место рождения
Дата рождения02.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1864
Отец: Тарушкин Яков Стефанов
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Тарушкина Марфа Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1892
Мать ребёнка: Тарушкина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Тарушкина Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно