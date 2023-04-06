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Тарушкин Семён Яковлев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1864

Отец: Тарушкин Яков Стефанов

Мать: Тарушкина Фёкла Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Тарушкина Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Тарушкин Ефимий Семёнов

Мать ребёнка: Тарушкина Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Тарушкина Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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