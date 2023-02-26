Тарушкина Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Домбровский Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарушкина) Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Тарушкин Семён Яковлев
Бракосочетание
10.02.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1892
Отец ребёнка: Тарушкин Семён Яковлев
Смерть
Неизвестно