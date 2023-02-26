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Тарушкина Марфа Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Домбровский Иван

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарушкина) Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Тарушкин Семён Яковлев

Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Тарушкин Семён Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Тарушкин Ефимий Семёнов

Отец ребёнка: Тарушкин Семён Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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