Домбровский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домбровский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Тарушкина Марфа Иванова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Домбровский Фёдор Иванов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Домбровский Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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