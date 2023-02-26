Домбровский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Тарушкина Марфа Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1874
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Домбровский Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно