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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Тарушкина Марфа Иванова
Отец ребёнка: Домбровский Иван
Рождение ребёнка
До 1874
Отец ребёнка: Домбровский Иван
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Домбровский Иван
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Домбровский Иван
Рождение ребёнка
1878
Сын: Домбровский Александр Иванович
Отец ребёнка: Домбровский Иван