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Сорочкин Иосиф Меерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сорочкин Меер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сорочкин Матус Иосифович

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Зеф Хая Иосифовна

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: Гендлер Сима Иосифовна

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сорочкин Семён Иосифович

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сорочкин Меер Иосифович

Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея

Миргород, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорочкина Рахэлея

Смерть
1942
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