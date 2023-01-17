Сорочкин Иосиф Меерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сорочкин Меер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Зеф Хая Иосифовна
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: Гендлер Сима Иосифовна
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Сорочкина Рахэлея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорочкина Рахэлея
Смерть
1942