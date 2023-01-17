Зеф (Сорочкина) Хая Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Сорочкин Иосиф Меерович
Мать: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зеф Израиль Александр Давыдович
Отец ребёнка: Зеф Давид Абрамович
Рождение ребёнка
12.06.1925
Сын: Зеф Абрам Аркадий Давыдович
Отец ребёнка: Зеф Давид Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеф Давид Абрамович
Смерть
1973