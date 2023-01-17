Зеф (Сорочкина) Хая Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеф (Сорочкина) Хая Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сорочкин Иосиф Меерович

Мать: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зеф Израиль Александр Давыдович

Отец ребёнка: Зеф Давид Абрамович

Рождение ребёнка
12.06.1925

Сын: Зеф Абрам Аркадий Давыдович

Отец ребёнка: Зеф Давид Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеф Давид Абрамович

Смерть
1973
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