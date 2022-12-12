Сорочкин Меер Иосифович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сорочкин Иосиф Меерович
Мать: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
25.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабачинская Сима
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабачинская Сима
Пропал без вести (военное)
?.07.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54384685
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero50854784
Призыв на военную службу
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карабачинская Сима
Смерть
1942