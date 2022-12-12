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Сорочкин Меер Иосифович

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Место рождения

Миргород, Полтавська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сорочкин Иосиф Меерович

Мать: Сорочкина Рахэлея

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабачинская Сима

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабачинская Сима

Пропал без вести (военное)
?.07.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54384685
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero50854784
Призыв на военную службу
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабачинская Сима

Смерть
1942
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