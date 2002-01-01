Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Сорочкин Иосиф Меерович

Мать: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сорочкин Семён Иосифович

Мать ребёнка: Заславская Рива

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорочкин Борис Иосифович

Мать ребёнка: Заславская Рива

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Книгина Сима Иосифовна

Мать ребёнка: Заславская Рива

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сорочкина Раиса Иосифовна

Мать ребёнка: Заславская Рива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заславская Рива

Смерть
1964
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