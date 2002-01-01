Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Сорочкин Иосиф Меерович
Мать: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Заславская Рива
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Заславская Рива
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Книгина Сима Иосифовна
Мать ребёнка: Заславская Рива
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сорочкина Раиса Иосифовна
Мать ребёнка: Заславская Рива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заславская Рива
Смерть
1964