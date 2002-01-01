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Заславская Рива

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сорочкин Семён Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорочкин Борис Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Книгина Сима Иосифовна

Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сорочкина Раиса Иосифовна

Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Смерть
1964
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