Заславская Рива
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Книгина Сима Иосифовна
Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сорочкина Раиса Иосифовна
Отец ребёнка: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964