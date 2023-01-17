Сорочкина (Жена Иосифа Сорочкина) Рахэлея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорочкина (Жена Иосифа Сорочкина) Рахэлея

Сорочкина (Жена Иосифа Сорочкина) Рахэлея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сорочкин Матус Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Зеф Хая Иосифовна

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: Гендлер Сима Иосифовна

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сорочкин Семён Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сорочкин Меер Иосифович

Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович

Миргород, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорочкин Иосиф Меерович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close