Сорочкина (Жена Иосифа Сорочкина) Рахэлея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сорочкин Хацкель (Хаим) Иосифович
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сорочкин Рахмил (Иосиф) Иосифович
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Зеф Хая Иосифовна
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: Гендлер Сима Иосифовна
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Сорочкин Иосиф Меерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно