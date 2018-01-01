город Миргород, город Миргород, Полтавська область (на 2018) — Familio

Миргород

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
10МИРГОРОД. Уездный.При р. Хороле.1361135120328832974Церквей православных 4. Еврейская молитвен. школа 1. Уездное училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Миргородская волость
1.0Миргород городМиргородское козаков308320765237324304803
1.0Миргород городМиргородское каз. и государстенных крестьян4848124256258514
1.0Миргород городМиргородское крестьян собственников80801791847177491466

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Миргородская волость
город Миргород
Полтавская губерния, Миргородский уезд
город Миргород

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17744Миргородмістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуміська рада Миргородська
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