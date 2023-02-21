Гендлер (Сорочкина) Сима Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер (Сорочкина) Сима Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1900

Дата смерти

06.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1900

Отец: Сорочкин Иосиф Меерович

Мать: Сорочкина Рахэлея

Рождение ребёнка
22.02.1924

Сын: Гендлер Александр Исакович

Отец ребёнка: Гендлер Исак Григорьевич

Камышня, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Сорочкина Вера Исаковна

Отец ребёнка: Гендлер Исак Григорьевич

Луганск, Луганская обл., Украина
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Гендлер Евгения Исаковна

Отец ребёнка: Гендлер Исак Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гендлер Исак Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айзигович Лев

Смерть
06.05.1975
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