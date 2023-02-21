Гендлер (Сорочкина) Сима Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1900
Дата смерти06.05.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1900
Отец: Сорочкин Иосиф Меерович
Мать: Сорочкина Рахэлея
Рождение ребёнка
22.02.1924
Сын: Гендлер Александр Исакович
Отец ребёнка: Гендлер Исак Григорьевич
Камышня, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Сорочкина Вера Исаковна
Отец ребёнка: Гендлер Исак Григорьевич
Луганск, Луганская обл., Украина
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гендлер Евгения Исаковна
Отец ребёнка: Гендлер Исак Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айзигович Лев
Смерть
06.05.1975