Блинов Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Павел Фёдорович

Блинов Павел Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

22.09.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Блинов Фёдор Ефимимов

Мать: Блинова Мавра Егоровна

Рождение ребёнка
24.05.1800 ст.

Дочь: Акилина Павловна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Павловна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Блинов Иван Павлович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.

Дочь: Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Блинов Хрисан Павлович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Блинов Козма Павлович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
21.06.1829 ст.

Дочь: Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мавра Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.09.1842 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close