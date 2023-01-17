Блинов Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти22.09.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Блинов Фёдор Ефимимов
Мать: Блинова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
24.05.1800 ст.
Дочь: Акилина Павловна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Павловна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Блинов Иван Павлович
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.
Дочь: Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
21.06.1829 ст.
Дочь: Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мавра Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.09.1842 ст.