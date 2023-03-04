Блинова Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Мавра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Павел Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1800 ст.

Дочь: (Блинова) Акилина Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1811

Сын: Блинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Блинова) Катерина Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.

Дочь: (Блинова) Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Блинов Хрисан Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Блинов Козма Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
21.06.1829 ст.

Дочь: (Блинова) Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Блинова) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Блинова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович

Смерть
До 1858

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