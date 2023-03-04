Блинова Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1800 ст.
Дочь: (Блинова) Акилина Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1811
Сын: Блинов Иван Павлович
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Блинова) Катерина Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
30.10.1814 ст.
Дочь: (Блинова) Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
21.06.1829 ст.
Дочь: (Блинова) Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Блинова) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Блинова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел Фёдорович
Смерть
До 1858