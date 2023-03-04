Блинов Козма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Блинов Павел Фёдорович
Мать: Блинова Мавра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1849 ст.
Дочь: (Блинова) Дарья Козмина
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Мария Козмина
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1856 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Аграпина Козмина
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1857 ст.
Сын: Блинов Михаил Козмин
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1859 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Параскева Козмина
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1861 ст.
Дочь: (Блинова) Варвара Козмина
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.
Сын: Блинов Фёдор Козмин
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Смерть
После 1864