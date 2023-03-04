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Блинов Козма Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Блинов Павел Фёдорович

Мать: Блинова Мавра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.

Сын: Блинов Алексей Козмин

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.1849 ст.

Дочь: (Блинова) Дарья Козмина

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.

Сын: Блинов Василий Козмин

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Мария Козмина

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1856 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Аграпина Козмина

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
14.06.1857 ст.

Сын: Блинов Михаил Козмин

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1859 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Параскева Козмина

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1861 ст.

Дочь: (Блинова) Варвара Козмина

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.

Сын: Блинов Фёдор Козмин

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Смерть
После 1864

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